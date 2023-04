Cerca di uccidere l’ex compagna e la sorella e poi si suicida | dramma a Trento

(Di giovedì 6 aprile 2023) E' accaduto a Vignole di Arco. Le due donne ricoverate in terapia intensiva Prima tenta didue sorelle e poi si. E’ accaduto a Vignole di Arco, in Trentino nella notte quando un 43enne hato dile due donne, una delle quali sembra essere una sua ex. L’uomo poi si è tolto la vita. Le due donne sono ricoverate in terapia intensiva all’ospedale di Santa Chiara a. Indagano i Carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Prima tenta di uccidere due sorelle e poi si suicida. E' accaduto a Vignole di Arco, in Trentino nella notte quando un 43enne ha cercato di uccidere le due donne, una delle quali sembra essere una sua ex compagna. L'uomo poi si è tolto la vita. Le due donne sono ricoverate in terapia intensiva all'ospedale di Santa Chiara a Trento.

