Centro per l’autismo, Festa: “Via libera all’acquisto dei terreni” (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo approvato in Giunta la delibera per l’acquisizione sanante dei terreni sui cui sorge il Centro per l’autismo di contrada Serroni. Dopo aver ultimato i lavori di realizzazione della struttura, questa Amministrazione ha raggiunto un altro storico traguardo”. È’ l’annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. “Quando c’è di mezzo la salute e il futuro dei miei concittadini, non c’è ostacolo economico o amministrativo che tenga. L’avevo detto all’indomani dell’ultima sentenza del Tar sui suoli – continua Festa – Così abbiamo adempiuto all’ultimo impegno assunto con la Città, con i ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico e con le loro famiglie. Anche rimediando ad errori ereditati dal passato. Otterremo la proprietà dell’area ed ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo approvato in Giunta la deper l’acquisizione sanante deisui cui sorge ilperdi contrada Serroni. Dopo aver ultimato i lavori di realizzazione della struttura, questa Amministrazione ha raggiunto un altro storico traguardo”. È’ l’annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca. “Quando c’è di mezzo la salute e il futuro dei miei concittadini, non c’è ostacolo economico o amministrativo che tenga. L’avevo detto all’indomani dell’ultima sentenza del Tar sui suoli – continua– Così abbiamo adempiuto all’ultimo impegno assunto con la Città, con i ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico e con le loro famiglie. Anche rimediando ad errori ereditati dal passato. Otterremo la proprietà dell’area ed ...

