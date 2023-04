Centro autismo, apertura vicina, Festa delibera l’acquisizione sanante (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo approvato in Giunta la delibera per l’acquisizione sanante dei terreni sui cui sorge il Centro per l’autismo di contrada Serroni. Dopo aver ultimato i lavori di realizzazione della struttura, questa Amministrazione ha raggiunto un altro storico traguardo”. È’ l’annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. “Quando c’è di mezzo la salute e il futuro dei miei concittadini, non c’è ostacolo economico o amministrativo che tenga. L’avevo detto all’indomani dell’ultima sentenza del Tar sui suoli – continua Festa – Così abbiamo adempiuto all’ultimo impegno assunto con la Città, con i ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico e con le loro famiglie. Anche rimediando ad errori ereditati dal passato. Otterremo la proprietà ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo approvato in Giunta laperdei terreni sui cui sorge ilper l’di contrada Serroni. Dopo aver ultimato i lavori di realizzazione della struttura, questa Amministrazione ha raggiunto un altro storico traguardo”. È’ l’annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca. “Quando c’è di mezzo la salute e il futuro dei miei concittadini, non c’è ostacolo economico o amministrativo che tenga. L’avevo detto all’indomani dell’ultima sentenza del Tar sui suoli – continua– Così abbiamo adempiuto all’ultimo impegno assunto con la Città, con i ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico e con le loro famiglie. Anche rimediando ad errori ereditati dal passato. Otterremo la proprietà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... generici : Frutto della ricerca italiana il #testmolecolare che punta a individuare le alterazioni genetiche note alla base de… - ermanno32947318 : RT @maurobiani: #giornatamondialedellautismo Nel 2019 da educatore professionale coordinavo, in un centro, un gruppo di ragazze e ragazzi c… - 69cjqvn8yt : RT @maurobiani: #giornatamondialedellautismo Nel 2019 da educatore professionale coordinavo, in un centro, un gruppo di ragazze e ragazzi c… - petronillarusso : RT @maurobiani: #giornatamondialedellautismo Nel 2019 da educatore professionale coordinavo, in un centro, un gruppo di ragazze e ragazzi c… - profluigimarino : RT @maurobiani: #giornatamondialedellautismo Nel 2019 da educatore professionale coordinavo, in un centro, un gruppo di ragazze e ragazzi c… -