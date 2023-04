Ceferin nel ciclone in Slovenia: 'Falsificato il curriculum per l'elezione' (Di giovedì 6 aprile 2023) Aleksander Ceferin nel ciclone. Come riportano vari media sloveni, tra questi Prava, il presidente Uefa, fresco di rielezione, avrebbe mentito... Leggi su calciomercato (Di giovedì 6 aprile 2023) Aleksandernel. Come riportano vari media sloveni, tra questi Prava, il presidente Uefa, fresco di ri, avrebbe mentito...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Quando #Ceferin dice che dei tre club superstiti nel progetto #Superlega uno è indagato 'per aver falsificato i bil… - capuanogio : #Ceferin: “Mi sono informato sul caso #Negreira #Barcellona e la situazione è gravissima. È così grave che, secondo… - cmdotcom : #Ceferin nel ciclone in Slovenia: 'Falsificato il curriculum per l'elezione' - Andrea69031529 : @FIGC FIGC più che un gioco? Esatto. UNA BUFFONATA! QUESTO SIETE. DEI CLOWN. SPERO NELLA SUPERLEGA E NEL VOSTRO STR… - antonio39882746 : se ceferin,gravina,chinè ecc,tutta questa fatica ed energie impiegate sulle plusvalenze, l'avessero fatte sulle par… -