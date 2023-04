Cecchinato-Davidovich Fokina in tv | data | canale e diretta streaming Atp Estoril 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 aprile 2023) Marcosfiderà Alejandronei quarti di finale dell’ATP 250 di, in programma dal 3 al 9 aprile. Per la prima volta tra i primi otto in un torneo ATP in questa stagione l’azzurro, che questa settimana ha superato due ex top-10 come Diego Schwartzman e Fabio Fognini. Non è certamente il “Ceck” dei tempi migliori, ma queste sono vittorie che rappresentano un buon viatico in vista di una stagione sul rosso in cui il tennista siculo deve provare a mettere in cascina punti utili per rimanere nei primi 100 del ranking mondiale. Nei quarti la sfida è piuttosto complessa contro il talentuoso spagnolo, n°24 della classifica e autore di un’ottima performance negli ottavi contro il giovane Van Assche. Non ci sono precedenti tra i due. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...