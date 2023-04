“C’è una notizia da sapere”. Chiara Ferragni e Fedez, prima le brutte voci e ora il retroscena (Di giovedì 6 aprile 2023) Arrivano novità su Chiara Ferragni e Fedez, i quali da ormai tanto tempo sono al centro di brutte voci sul loro matrimonio. Dalla finale del Festival di Sanremo 2023 si sono susseguite molte notizie, infatti si è vociferato che potessero lasciarsi a causa di divergenze insormontabili. Loro non hanno mai confermato di essere in crisi, poi si sono fatti vedere insieme e il rapper milanese ha anche rivelato i motivi della sua temporanea assenza dai social, relativi a problemi personali di natura psicologica. Ma non tutto è ancora chiaro su ciò che succede tra Chiara Ferragni e Fedez e ora forse siamo finalmente riusciti a saperne di più, grazie ad un articolo pubblicato dal settimanale Oggi. I fan dei Ferragnez chiedevano a gran voce ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Arrivano novità su, i quali da ormai tanto tempo sono al centro disul loro matrimonio. Dalla finale del Festival di Sanremo 2023 si sono susseguite molte notizie, infatti si èferato che potessero lasciarsi a causa di divergenze insormontabili. Loro non hanno mai confermato di essere in crisi, poi si sono fatti vedere insieme e il rapper milanese ha anche rivelato i motivi della sua temporanea assenza dai social, relativi a problemi personali di natura psicologica. Ma non tutto è ancora chiaro su ciò che succede trae ora forse siamo finalmente riusciti a saperne di più, grazie ad un articolo pubblicato dal settimanale Oggi. I fan dei Ferragnez chiedevano a gran voce ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Non c’erano dubbi che Rocchi non avrebbe fatto una piega nel non intaccare lo status quo. Il mondo arbitrale è una… - pisto_gol : Ultimacosa. Poveri tifosi, fanno centinaia di chilometri per vedere una squadra che gioca come la #Juve, lasciando… - HSkelsen : Metto su Rai3 un po' prima che inizi linea notte e mi ritrovo Orsini con gli occhi di fuori che dice: 'il blocco o… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #La7 #Atlantide di @andreapurgatori @rulajebreal: 'C'è una propaganda precisa che viene usata per destabilizzare le dem… - radius_alberto : @Limbolimbo18 Il punto tragico è che ci prestano (a capestro) i soldi nostri che abbiamo anticipato, a condizioni d… -