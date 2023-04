C’è una Corte «politica» internazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) L’incriminazione del presidente russo Vladimir Putin è, prima ancora che giudiziaria, una mossa per indebolirne il potere. E per giustificare l’esistenza di un istituto che, finora, si è dimostrato poco efficace. «Penso che Putin non verrà processato dalla Corte penale internazionale. La Russia non ha ratificato lo Statuto di Roma che ha portato alla nascita della Corte, e la Corte non ha una polizia per andarlo a prendere. Però la storia, anche recente, ci insegna che gli autocrati, prima o poi vanno a finire male». Parola di Cuno Tarfusser, magistrato di lungo corso che per 11 anni, fino al 2019, è stato giudice della Corte penale internazionale (Cpi), che persegue i crimini di guerra, contro l’umanità e il genocidio. Il 17 marzo l’Assise con sede a L’Aja, nata nel 2002, ha emesso un ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 aprile 2023) L’incriminazione del presidente russo Vladimir Putin è, prima ancora che giudiziaria, una mossa per indebolirne il potere. E per giustificare l’esistenza di un istituto che, finora, si è dimostrato poco efficace. «Penso che Putin non verrà processato dallapenale. La Russia non ha ratificato lo Statuto di Roma che ha portato alla nascita della, e lanon ha una polizia per andarlo a prendere. Però la storia, anche recente, ci insegna che gli autocrati, prima o poi vanno a finire male». Parola di Cuno Tarfusser, magistrato di lungo corso che per 11 anni, fino al 2019, è stato giudice dellapenale(Cpi), che persegue i crimini di guerra, contro l’umanità e il genocidio. Il 17 marzo l’Assise con sede a L’Aja, nata nel 2002, ha emesso un ...

