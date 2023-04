C’è tempo fino a venerdì per chiedere il contributo per gli affitti a Cerveteri (Di giovedì 6 aprile 2023) Cerveteri – C’è tempo fino alle ore 12:00 di venerdì 7 aprile per presentare domanda al Comune di Cerveteri per la concessione di contributi integrativo per il pagamento dei canoni di affitto degli immobili relativamente l’annualità 2022. Un’opportunità importante per le famiglie in difficoltà del territorio, che consentirà loro di poter usufruire di un sostegno al pagamento del canone d’affitto di casa. Possono presentare domanda di contributo i residenti o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio nel Comune di Cerveteri i cittadini italiani, appartenenti all’Unione Europea o extracomunitari ma in possesso di regolare permesso di soggiorno che abbiano o un Isee non superiore ai 14mila euro oppure che abbiano un Isee non superiore a 35mila euro e che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 aprile 2023)– C’èalle ore 12:00 di7 aprile per presentare domanda al Comune diper la concessione di contributi integrativo per il pagamento dei canoni di affitto degli immobili relativamente l’annualità 2022. Un’opportunità importante per le famiglie in difficoltà del territorio, che consentirà loro di poter usufruire di un sostegno al pagamento del canone d’affitto di casa. Possono presentare domanda dii residenti o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio nel Comune dii cittadini italiani, appartenenti all’Unione Europea o extracomunitari ma in possesso di regolare permesso di soggiorno che abbiano o un Isee non superiore ai 14mila euro oppure che abbiano un Isee non superiore a 35mila euro e che ...

