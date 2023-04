C'è chi combatte, chi cerca la pace e chi, comunque ha già perso la guerra in Ucraina (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo decenni di fiero non allineamento la Finlandia è diventata il 31esimo Paese a far parte dell’Alleanza atlantica. Si tratta di un evento storico sancito ufficialmente lo scorso 4 aprile che coincide con l’anniversario della nascita dell’alleanza militare avvenuta il 4 aprile 1949. L’ultima nazione ad aderire alla Nato era stata nel 2020 la Macedonia del Nord. «La sicurezza e la stabilità sono elementi che sentiamo forti i russi cercano sempre di creare paura attorno a loro, ma noi non abbiamo paura», ha affermato Sauli Niinisto, presidente della Repubblica finlandese, durante la dichiarazione congiunta insieme a Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, nell'ambito della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi dell’Alleanza atlantica. Poi il presidente finlandese ha aggiunto: «Siamo vicini al futuro con 32 membri, con la Svezia, il cui ingresso è molto ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo decenni di fiero non allineamento la Finlandia è diventata il 31esimo Paese a far parte dell’Alleanza atlantica. Si tratta di un evento storico sancito ufficialmente lo scorso 4 aprile che coincide con l’anniversario della nascita dell’alleanza militare avvenuta il 4 aprile 1949. L’ultima nazione ad aderire alla Nato era stata nel 2020 la Macedonia del Nord. «La sicurezza e la stabilità sono elementi che sentiamo forti i russino sempre di creare paura attorno a loro, ma noi non abbiamo paura», ha affermato Sauli Niinisto, presidente della Repubblica finlandese, durante la dichiarazione congiunta insieme a Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, nell'ambito della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi dell’Alleanza atlantica. Poi il presidente finlandese ha aggiunto: «Siamo vicini al futuro con 32 membri, con la Svezia, il cui ingresso è molto ...

