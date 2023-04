CdS – Fresneda sull’interesse della Juve | “Sono orgoglioso | ma…”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 6 aprile 2023) 2023-03-29 11:51:56 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Tra gli obiettivi di mercatontus c’è, giovane terzino spagnolo attualmente in forza al Real Vallaloid. Il classe 2004 ha sorpreso tutti per le ottime prestazioni offerte nella Liga.sul futuro: “Giàin una grande squadra” Come riportato dai media spagnoli, il classe 2004 si è espresso così sull’interessamento di diversi top club europei nei suoi confronti, tra cui c’è anche la: “, ma lo dico sempre:anche adesso in una grande squadra, il Valladolid. Nella mia testa c’è solo la mia squadra e, in questi giorni, anche la Nazionale”. In stagione,ha totalizzato 15 presenze ...