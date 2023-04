Cdm, via libera al decreto per nuove assunzioni nel comparto sicurezza e nella scuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Via libera dal governo al decreto legge assunzioni per la Pubblica amministrazione. Il Consiglio dei ministri, spiega una nota di Palazzo Chigi, «ha approvato un decreto molto rilevante per la pubblica amministrazione, che prevede tra l’altro assunzioni per le forze di sicurezza». Due terzi del nuovo organico (oltre 2.100 assunzioni) riguardano l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, le Capitanerie di Porto e la Guardia Costiera. «Si tratta – sottolineano fonti della Presidenza del Consiglio – di un segnale concreto per i cittadini e per i servitori dello Stato che ogni giorno assicurano il controllo del territorio». A finanziare le nuove assunzioni nel settore delle Forze dell’ordine ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 aprile 2023) Viadal governo alleggeper la Pubblica amministrazione. Il Consiglio dei ministri, spiega una nota di Palazzo Chigi, «ha approvato unmolto rilevante per la pubblica amministrazione, che prevede tra l’altroper le forze di». Due terzi del nuovo organico (oltre 2.100) riguardano l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, le Capitanerie di Porto e la Guardia Costiera. «Si tratta – sottolineano fonti della Presidenza del Consiglio – di un segnale concreto per i cittadini e per i servitori dello Stato che ogni giorno assicurano il controllo del territorio». A finanziare lenel settore delle Forze dell’ordine ...

