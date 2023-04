Cdm a Palazzo Chigi | in arrivo decreto siccità e rafforzamento PA

(Di giovedì 6 aprile 2023) Multe fino a 50mila euro per chi estrae e utilizza acqua pubblica senza autorizzazione. Questa è solo una delle tante novità contenute nelacqua sul tavolo del Consiglio dei ministri, riunitosi per approvare nuove disposizioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NomosCSP : Il Consiglio dei Ministri è convocato oggi alle 17.30 a @Palazzo_Chigi. Disponibile l' ordine del giorno ??… - rassegnally : C'è un primo sì per una governance sul #Pnrr. Più poteri a @Palazzo_Chigi, che oggi in #Cdm vara il decreto sulla… - pattygrasso : RT @proposita: La Segretaria della @flepar_ e di @Codirp_ Tiziana Cignarelli @cigna69 ospite questa mattina di #Omnibus su #La7, alla vigil… - GrazTo : RT @proposita: La Segretaria della @flepar_ e di @Codirp_ Tiziana Cignarelli @cigna69 ospite questa mattina di #Omnibus su #La7, alla vigil… - flepar_ : RT @proposita: La Segretaria della @flepar_ e di @Codirp_ Tiziana Cignarelli @cigna69 ospite questa mattina di #Omnibus su #La7, alla vigil… -

Il Consiglio dei ministri alle 17.30: l'ordine del giorno Il Consiglio dei ministri è convocato oggi alle 17.30, aChigi, per si legge in una nota l'esame del seguente ordine del giorno: ...Riforma fisco entro metà marzo inIl viceministro per l'Economia: stiamo lavorando con la ... Puglia, ok a legge salva - poltrona Approvata a dicembre, è stata impugnata daChigi Crisi d'...Estratto dell'articolo di Ilario Lombardo per 'La Stampa' giorgia meloni in conferenza stampa dopo ila cutro E niente, anche questa volta Giorgia Meloni non vuole domande. Lo stupore viaggia con il premier spagnolo Pedro Sánchez, che oggi ...

Oggi Cdm a palazzo Chigi. Istituita una Cabina di regia sulla siccità: sarà presieduta da Meloni Agenzia Nova

(LaPresse) – La riunione del Consiglio dei ministri è convocata a palazzo Chigi per le 17.30. All’ordine del giorno figurano il dl recante rafforzamento della capacità amministrativa in materia di ...In arrivo circa 3 mila nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione: è quanto previsto del decreto che verrà discusso a breve in Cdm.