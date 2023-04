Cava de’ Tirreni: a rischio la produzione dei sigari aromatizzati (Di giovedì 6 aprile 2023) Duecento e otto anni di vita, portati benissimo. Nonostante ciò il sigaro toscano, lavorato nella manifattura di Cava de’ Tirreni (oltre che in quella di Lucca), rischia di non essere più prodotto. La cattiva notizia arriva da Bruxelles. La Commissione europea sta valutando di vietare la produzione dei sigari aromatizzati, che vengono prodotti essenzialmente nello stabilimento di Cava. A rischio 2500 addetti – tra i lavoratori e l’indotto – e un giro di affari di 115milioni di euro. Stamane l’europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuolo, insieme al sindaco di Cava Vincenzo Servalli, hanno visitato la manifattura. Con loro anche il capogruppo di Siamo Cavesi Vincenzo Passa, il consigliere comunale di Siamo Cavesi Marcello Murolo e il consigliere ... Leggi su zon (Di giovedì 6 aprile 2023) Duecento e otto anni di vita, portati benissimo. Nonostante ciò il sigaro toscano, lavorato nella manifattura dide’(oltre che in quella di Lucca), rischia di non essere più prodotto. La cattiva notizia arriva da Bruxelles. La Commissione europea sta valutando di vietare ladei, che vengono prodotti essenzialmente nello stabilimento di. A2500 addetti – tra i lavoratori e l’indotto – e un giro di affari di 115milioni di euro. Stamane l’europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuolo, insieme al sindaco diVincenzo Servalli, hanno visitato la manifattura. Con loro anche il capogruppo di Siamo Cavesi Vincenzo Passa, il consigliere comunale di Siamo Cavesi Marcello Murolo e il consigliere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : #cava de' tirreni, presi i fiancheggiatori del latitante arrestato - popgiornale : Catturati in flagranza i fiancheggiatori di uno dei boss più ricercati: l'operazione congiunta di Polizia, Carabini… - occhio_notizie : ??Arrestati i due fiancheggiatori dell'ex latitante a Cava de' Tirreni >> - LaCittaSalerno : Latitante catturato a Cava de' Tirreni, in manette due fiancheggiatori Leggi qui --> - depilazione_ : Cerchi un centro per fare la depilazione laser? B Come Benessere Centro -

Clan Fezza - De Vivo, favorirono la latitanza di Domenico Confessore: arrestati due fiancheggiatori La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Salerno, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto a Cava De' Tirreni, un 33enne ed un 56enne, indagati per favoreggiamento aggravato dalla finalità di agevolare un'organizzazione mafiosa. Le accuse In particolare, ai due arrestati viene contestato di ... Arrestati anche i due fiancheggiatori del latitante di Pagani, Daniele Confessore A poche ore dall'arresto del 33enne di Pagani, Daniele Confessore, latitante dallo scorso dicembre, Polizia Carabinieri e Finanza, ieri pomeriggio, hanno arrestato, a Cava de' Tirreni, anche i suoi fiancheggiatori. Si tratta di un 33enne e un 59enne accusati di favoreggiamento, aggravato dalla finalità di agevolare un'organizzazione mafiosa. Ai due viene contestato ... Il Comune di Napoli dovrà vendere i propri gioielli : ecco perché e quali sono ...passato ha avuto una breve esperienza in qualità di assessore ai Beni comuni nella prima giunta De ... la Galleria Principe di Napoli, Palazzo Cavalcanti , l'ex Villa Cava a Marechiaro, il complesso del ... La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Salerno, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto a' Tirreni, un 33enne ed un 56enne, indagati per favoreggiamento aggravato dalla finalità di agevolare un'organizzazione mafiosa. Le accuse In particolare, ai due arrestati viene contestato di ...A poche ore dall'arresto del 33enne di Pagani, Daniele Confessore, latitante dallo scorso dicembre, Polizia Carabinieri e Finanza, ieri pomeriggio, hanno arrestato, a' Tirreni, anche i suoi fiancheggiatori. Si tratta di un 33enne e un 59enne accusati di favoreggiamento, aggravato dalla finalità di agevolare un'organizzazione mafiosa. Ai due viene contestato ......passato ha avuto una breve esperienza in qualità di assessore ai Beni comuni nella prima giunta... la Galleria Principe di Napoli, Palazzo Cavalcanti , l'ex Villaa Marechiaro, il complesso del ... Cava de' Tirreni, catturato il latitante Confessore - Cronaca la Città di Salerno