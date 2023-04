Catania | saluta lo zio durante una rapina alla stazione di servizio Riconosciuto e arrestato

(Di giovedì 6 aprile 2023) Due uomini, A. Gulisano, di 32 anni, e V. Spitaleri, di 47, sono stati arrestati dai carabinieri a Paternò () con l’accusa diaggravata in concorso. I militari dell’Arma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale etneo. I due sono ritenuti gli autori di un furto avvenuto L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoADurso : Rapina distributore benzina #Catania: il video in cui il ladro saluta lo zio durante il crimine - GDS_it : Vanno a rapinare un distributore di carburanti ma in quel momento a fare il pieno c’è uno zio dei due che riconosce… - RSC_Catania : Pati Nardulli lascia Rsc. Si trasferisce al nord Italia e saluta la family station. -

Il caso vuole che in quel momento a fare il pieno c'è uno zio dei due, che riconosce il nipote e lo. E' stato questo uno degli elementi ad incastrare a Paternò () due persone, Angelo ...L'identificazione dei rapinatori Lo scorso 2 gennaio, al distributore Iblea Petroli di Paternò, in provincia di, due uomini avevano messo a segno una rapina. I due avevano effettuato il ...Il caso vuole che in quel momento a fare il pieno c'è uno zio dei due, che riconosce il nipote e lo. E' stato questo uno degli elementi ad incastrare a Paternò () due persone, Angelo ...

Catania, salute donna: open week al Policlinico e al San Marco Catania News

Il caso vuole che in quel momento a fare il pieno c’è uno zio dei due, che riconosce il nipote e lo saluta. E’ stato questo uno degli elementi ad incastrare a Paternò (Catania) due persone, Angelo ...In due rapinano un distributore di carburanti, ma tra i clienti c'è lo zio di uno di loro che riconosce il nipote e lo saluta. Questo gesto ha permesso ai carabinieri di Paternò (Catania) di arrestare ...