Casting aperti per il programma con Amadeus su Rai Uno (Di giovedì 6 aprile 2023) Candidature aperte per tutto coloro che vogliono diventare concorrenti della nuova stagione del programma tv “Affari Tuoi” che sarà condotto da Amadeus. In vista della messa in onda, su Rai Uno, del game show, Endemol Shine Italy cerca infatti candidati maggiorenni in coppia con un partner. Casting aperti per il programma con Amadeus su Rai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 aprile 2023) Candidature aperte per tutto coloro che vogliono diventare concorrenti della nuova stagione deltv “Affari Tuoi” che sarà condotto da. In vista della messa in onda, su Rai Uno, del game show, Endemol Shine Italy cerca infatti candidati maggiorenni in coppia con un partner.per ilconsu Rai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... friarieelli : chi vuole essere il mio nuovo pinnato sono aperti i casting - infoitinterno : Aperti i casting per la seconda stagione di BellaMà: Diaco cerca giovani e boomer! - PDUmorista : Mare Fuori 4, casting aperti a tutti: «Rivolti anche a chi è alle prime armi». Tipo le Vedette di Scampia. #MareFuori #MareFuori4 - bethesunsh1ne : leggere che sono aperti i casting per tusikemammeta mi ha rallegrato la serata - TrashalCubo : @GrandeFratello Aperti i Casting per l'edizione #GFvip 8, inviare Curricula dei possibili bambini da far battezzare… -