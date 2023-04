Castelvenere | una strada intitolata a Carlo Verrillo | a 25 anni dalla scomparsa

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Unadel centro del paese saràal dottor, permedico condotto di, in occasione del venticinquesimoversario della sua”. Lo rende noto il sindaco di, Alessandro Di Santo. La cerimonia di intitolazione dellasi terrà il 16 aprile (ore 16,30) presso l’aula consiliare del comune di. Oltre al Sindaco, a ricordare l’uomo, il professionista ed il politico (consigliere comunale e segretario della Democrazia Cristiana) interverranno il figlio Alfonso(oggi presidente del Centro Studi “Aldo Moro”), l’on. Roberto Costanzo e l’on. Clemente Mastella. A seguire (ore ...

"Una strada del centro del paese sarà intitolata al dottor Carlo Verrillo, per anni medico condotto di Castelvenere, in occasione del venticinquesimo anniversario della sua scomparsa". Lo rende noto ...