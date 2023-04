Caso Trump, minacce al giudice (Di giovedì 6 aprile 2023) Il giudice Juan Merchan, che presiede il procedimento contro Donald Trump, la sua famiglia e il tribunale di Manhattan hanno ricevuto minacce dopo l’udienza di martedì. Anche il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg e altri alti funzionari del suo ufficio hanno subito lo stesso trattamento. Secondo quanto dicono fonti delle forze dell’ordine a Nbc News, le minacce sono giunte sotto forma di telefonate, e-mail e lettere: il giudice e il procuratore distrettuale hanno ottenuto maggior protezione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) IlJuan Merchan, che presiede il procedimento contro Donald, la sua famiglia e il tribunale di Manhattan hanno ricevutodopo l’udienza di martedì. Anche il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg e altri alti funzionari del suo ufficio hanno subito lo stesso trattamento. Secondo quanto dicono fonti delle forze dell’ordine a Nbc News, lesono giunte sotto forma di telefonate, e-mail e lettere: ile il procuratore distrettuale hanno ottenuto maggior protezione. L'articolo proviene da Italia Sera.

