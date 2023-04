Caso Plusvalenze, parla Pallotta: 'Nessun problema nelle nostre operazioni' (Di giovedì 6 aprile 2023) James Pallotta si espone sul Caso Plusvalenze che nelle ultime ore ha travolto anche il mondo Roma. L'ex presidente ha rilasciato un commento... Leggi su calciomercato (Di giovedì 6 aprile 2023) Jamessi espone sulcheultime ore ha travolto anche il mondo Roma. L'ex presidente ha rilasciato un commento...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Grande giornata ieri nella capitale, con la procura federale e la guardia di finanza che hanno fatto irruzione nell… - mirkonicolino : Tra i promotori del ricorso per assegnare lo scudetto 2018-2019 al #Napoli, c'è un avvocato che a dicembre 2022 in… - JuventusUn : Classifica #SerieA, penalizzazioni in arrivo per #Lazio e #Roma? La #Juve può approfittarne! I DETTAGLI ??… - loris_assi : RT @CalcioFinanza: #Lazio, il titolo crolla in Borsa sulla scia del caso plusvalenze - infoitsport : Salernitana, caso plusvalenze. Paulo Sousa: “De Sanctis mi ha messo al corrente, nessuna preoccupazione” -