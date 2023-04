Caso plusvalenze Lazio: chi sono le persone indagate (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA - Un blitz a sorpresa e tanto rumore . La Guardia di Finanza in casa Lazio, a Formello, per il Caso plusvalenze che ora pesa anche sul club biancoceleste. Situazione esplosa in pochissime ore: ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 aprile 2023) ROMA - Un blitz a sorpresa e tanto rumore . La Guardia di Finanza in casa, a Formello, per ilche ora pesa anche sul club biancoceleste. Situazione esplosa in pochissime ore: ...

Caso plusvalenze Lazio: chi sono le persone indagate ROMA - Un blitz a sorpresa e tanto rumore . La Guardia di Finanza in casa Lazio, a Formello, per il caso plusvalenze che ora pesa anche sul club biancoceleste. Situazione esplosa in pochissime ore: sono 4 gli indagati tra cui il presidente Claudio Lotito. Vengono contestate le violazioni degli ... Lazio, il caso plusvalenze e la paura dei tifosi: "Penalizzati come la Juve" ROMA - Il sogno Champions è stato affiancato dalla paura per una penalizzazione. Il fresco caso plusvalenze, che ha investito anche la Lazio, ha scosso i tifosi biancocelesti. Sui social laziali, da ieri quando è uscita la notizia delle perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nel ... Plusvalenze, cosa rischiano Roma e Lazio: il web ribolle - Top News ... visto che si è chiarito che i club non vengono puniti per la determinazione dei valori degli scambi, impossibile da fare, ma per slealtà come nel caso della Juventus . Determinante sarà la presenza ... Caso plusvalenze, Roma, Lazio e Salernitana a rischio retrocessione La Guardia di Finanza piomba nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana, società accusate di aver gonfiato il valore di alcune operazioni di mercato nell'arco di più stagioni. Come riporta oggi Il ... Plusvalenze, indagati i vertici di Lazio, Roma e Salernitana (Teleborsa) - Lo scandalo plusvalenze del calcio italiano, che negli scorsi mesi aveva interessato soprattutto la Juventus, si allarga a Lazio, Salernitana e Roma. Sono due le procure al lavoro, che q ...