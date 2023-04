Caso Orlandi, il fratello Pietro per la prima volta sarà ascoltato dal Tribunale Vaticano (Di giovedì 6 aprile 2023) Città del Vaticano – Per la prima volta Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la ragazza cittadina vaticana scomparsa, incontrerà il Promotore di Giustizia Vaticano, Alessandro Diddi. L’incontro avverrà subito dopo Pasqua. A 40 anni dalla sparizione, “è la prima volta che veniamo convocati”, fa sapere l’avvocato Laura Sgrò. Il fratello di Emanuela porterà diverse documentazioni, a partire da quattro fogli di una chat, risalente ai primi anni del pontificato di Papa Francesco, in cui si parla del Caso. Il Vaticano riapre il Caso di Emanuela Orlandi: al via a nuove indagini Tra gli interlocutori di questa chat ci sarebbe anche il cardinale Santos Abril ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 aprile 2023) Città del– Per ladi Emanuela, la ragazza cittadina vaticana scomparsa, incontrerà il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi. L’incontro avverrà subito dopo Pasqua. A 40 anni dalla sparizione, “è lache veniamo convocati”, fa sapere l’avvocato Laura Sgrò. Ildi Emanuela porterà diverse documentazioni, a partire da quattro fogli di una chat, risalente ai primi anni del pontificato di Papa Francesco, in cui si parla del. Ilriapre ildi Emanuela: al via a nuove indagini Tra gli interlocutori di questa chat ci sarebbe anche il cardinale Santos Abril ...

