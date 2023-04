Caso Orlandi, il fratello di Emanuela sarà ascoltato in Vaticano dopo Pasqua: “È la prima volta che veniamo convocati” (Di giovedì 6 aprile 2023) Caso Orlandi, il fratello di Emanuela sarà ascoltato in Vaticano Piccoli passi in avanti nel Caso di Emanuela Orlandi: per la prima volta dalla scomparsa della ragazza, avvenuta il 22 giugno 1983, infatti, il Vaticano ascolterà il fratello Pietro. “È la prima volta che siamo stati convocati” sottolinea il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, secondo cui l’incontro tra Pietro e il Promotore di Giustizia Vaticano Alessandro Diddi avverrà “subito dopo Pasqua”. All’incontro Pietro Orlandi porterà diversi documenti, ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 aprile 2023), ildiinPiccoli passi in avanti neldi: per ladalla scomparsa della ragazza, avvenuta il 22 giugno 1983, infatti, ilascolterà ilPietro. “È lache siamo stati” sottolinea il legale della famiglia, Laura Sgrò, secondo cui l’incontro tra Pietro e il Promotore di GiustiziaAlessandro Diddi avverrà “subito”. All’incontro Pietroporterà diversi documenti, ...

