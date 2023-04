Caso Lukaku, Pioli: «Razzismo stadi? Si prendano provvedimenti» (Di giovedì 6 aprile 2023) Pioli ha risposto alla domanda sul tema del Razzismo negli stadi, evidenziatosi nuovamente dopo il Caso Lukaku durante Juventus-Inter. Le parole del tecnico del Milan SERVONO provvedimenti ? Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha detto la sua sul tema Razzismo: «Caso Lukaku e il Razzismo in Italia? È un grande dispiacere di quello che esiste ancora negli stadi. Ma è una piccola minoranza, però se certe situazioni continuano bisogna prendere dei provvedimenti. Lo sport va affrontato con uno spirito sicuramente diverso». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023)ha risposto alla domanda sul tema delnegli, evidenziatosi nuovamente dopo ildurante Juventus-Inter. Le parole del tecnico del Milan SERVONO? Stefano, in conferenza stampa, ha detto la sua sul tema: «e ilin Italia? È un grande dispiacere di quello che esiste ancora negli. Ma è una piccola minoranza, però se certe situazioni continuano bisogna prendere dei. Lo sport va affrontato con uno spirito sicuramente diverso». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

