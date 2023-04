Caso Lazio, l’avvocato: «Come la Juve? Abbiamo valori diversi…» (Di giovedì 6 aprile 2023) Le parole di Gentile, avvocato della Lazio, sulla vicenda delle plusvalenze che vede protagonista i biancocelesti Gentile, avvocato della Lazio, ha parlato a LaPresse del Caso che vede coinvolto il club biancoceleste. PAROLE – «Se questo Caso è Come quello che ha visto la Juventus penalizzata di 15 punti? Abbiamo valori molto diversi e modestissimi che non sono quelli che sanano un bilancio e consentono a una società di andare in perdite da decapitalizzazione. Parliamo di somme modestissime, tutti giocatori giovani che non avevano grande valore di mercato, dimostreremo che si tratta di operazioni reali». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Le parole di Gentile, avvocato della, sulla vicenda delle plusvalenze che vede protagonista i biancocelesti Gentile, avvocato della, ha parlato a LaPresse delche vede coinvolto il club biancoceleste. PAROLE – «Se questoquello che ha visto lantus penalizzata di 15 punti?molto diversi e modestissimi che non sono quelli che sanano un bilancio e consentono a una società di andare in perdite da decapitalizzazione. Parliamo di somme modestissime, tutti giocatori giovani che non avevano grande valore di mercato, dimostreremo che si tratta di operazioni reali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

