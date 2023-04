(Di giovedì 6 aprile 2023) L’esponente della sinistra dem: «Meloni non parla mai di fascismo, nega la Costituzione. Su alcuni temi l’unità delleè un dovere, per dare un’alternativa alla destra»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Bruno Segre e il caso La Russa: “Siamo di fronte ad analfabeti della democrazia con nozioni vaghe della nostra Cost… - fattoquotidiano : La Zanzara, Oliviero Toscani: “La Russa è un caso clinico, un fascista antiquato da fiera di paese. Ma Roccella è p… - LaStampa : Caso La Russa, Tatiana Bucci: “FdI dica che i fascisti erano dalla parte sbagliata della storia” - GiorgioGerardi1 : RT @LaStampa: Caso La Russa, Tatiana Bucci: “FdI dica che i fascisti erano dalla parte sbagliata della storia” - Nomenomennn : @ilfoglio_it Ma l'opposizione che fa? Nn mi pare che questo caso grave sia stato preso in molta considerazione dal… -

Considerate le possibili lungaggini alla dogana polacco -, e il fatto che dovrete sobbarcarvi ... e che, invogliate aggiungere una valigia da stiva, il prezzo può alzarsi. Buon viaggio!...collega russo Vassily Nebenzia per parlare deldel giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, arrestato la settimana scorsa in Russia. 'Ieri ho parlato con la mia controparte...... 'Mysl Polska', a dirsi sicuro della vittoria. Antoni Koniuszewski scrive infatti su Mysl ... In ogni, a parere di Koniuszewski, tanto Kiev quanto Varsavia non rivestono che un piccolo ruolo ...

Caso La Russa, la proposta di Cuperlo: “Le opposizioni escano dall’aula e si dovrà dimettere” La Stampa

1.10 Resta inteso che RCS MediaGroup S.p.A non sarà in alcun caso e per alcun motivo considerati responsabili nei confronti dell'Utente ovvero di terzi per la avvenuta modifica, sospensione, ...gli Usa e la Francia si sono sbilanciati in considerazioni sull’ «importanza del ruolo di Pechino nel delicato momento storico che stiamo attraversando», dall’altro c’è chi ripete che allearsi con la ...