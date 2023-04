Casa Balla riapre al pubblico nel segno indelebile del Futurismo (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – E’ stato uno dei maggiori protagonisti del Futurismo a livello mondiale, tutt’oggi ammirato e studiato in tutto il globo. C’è però da dire fin da subito che, come la maggior parte degli artisti del suo tempo, in Italia la figura di Giacomo Balla è stata a lungo oscurata e screditata. Oggi però, a oltre un secolo dallo storico Manifesto del 1909, con la riabilitazione dei futuristi si aprono anche nuove ghiotte opportunità turistico-economiche per le amministrazioni pubbliche. A Roma, ad esempio, riapre finalmente al pubblico la Casa-museo di Balla. Con la sua famiglia il futurista trasformò la piccola abitazione del quartiere Prati in una sorta di opera d’arte. Casa Balla è dunque possibile effettuare un viaggio nel tempo e nella mente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – E’ stato uno dei maggiori protagonisti dela livello mondiale, tutt’oggi ammirato e studiato in tutto il globo. C’è però da dire fin da subito che, come la maggior parte degli artisti del suo tempo, in Italia la figura di Giacomoè stata a lungo oscurata e screditata. Oggi però, a oltre un secolo dallo storico Manifesto del 1909, con la riabilitazione dei futuristi si aprono anche nuove ghiotte opportunità turistico-economiche per le amministrazioni pubbliche. A Roma, ad esempio,finalmente alla-museo di. Con la sua famiglia il futurista trasformò la piccola abitazione del quartiere Prati in una sorta di opera d’arte.è dunque possibile effettuare un viaggio nel tempo e nella mente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sonotornato4 : @claudiantin @borghi_claudio @OrtigiaP Un giorno alla casa del futurismo il postino entrò e disse a Balla: 'Ho un p… - AntonellaChessa : RT @claviggi: Da oggi a Roma è visitabile la Casa (futurista) di Giacomo Balla. L’arte investe tutto e gli oggetti d’uso quotidiano come ta… - _GobbiLandia : @raffaelecaru ma ti svegli Cuadrado balla in casa sua - ballbustkick : RT @claviggi: Da oggi a Roma è visitabile la Casa (futurista) di Giacomo Balla. L’arte investe tutto e gli oggetti d’uso quotidiano come ta… - cribart : RT @claviggi: Da oggi a Roma è visitabile la Casa (futurista) di Giacomo Balla. L’arte investe tutto e gli oggetti d’uso quotidiano come ta… -