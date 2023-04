Carolina Crescentini | «Affezionata a molti personaggi da me interpretati ma la ‘cagna maledetta’ di “Boris” mi diverte sempre»

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 6 aprile 2023) MILANO –è stata ospite di Rtl 102.5. Durante ‘W l’Italia’, in compagnia di Angelo Baiguini, l’attrice romana ha presentato “Grosso guaio all’Esquilino – La leggenda del Kung Fu”, il suo ultimo film, disponibile da oggi in esclusiva su Prime Video. “GROSSO GUAIO ALL’ESQUILINO – LA LEGGENDA DEL KUNG FU” È disponibile da oggi, 6 aprile, “Grosso guaio all’Esquilino – La leggenda del Kung Fu”, il nuovo film prodotto da Lucky Red in collaborazione con Prime Video e diretto da YouNuts!. Nel cast, a fianco di, un cast d’eccezione composto da Lillo Petrolo, Riccardo Antonaci, Ludovica Nasti, Yoon C. Joyce, Ismaelchrist Carlotti, Mario Luciani e Giorgio Colangeli. In “Grosso guaio all’Esquilino – La leggenda del Kung Fu”,interpreta ...