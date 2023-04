Carlo e Camilla: il primo Giovedì Santo da re e regina (Di giovedì 6 aprile 2023) Questo Giovedì Santo rappresenta un momento molto importante per re Carlo e la regina consorte Camilla. Per la prima volta da quando hanno ereditato il trono di Elisabetta II, infatti, i due prenderanno parte al tradizionale Maundy Thursday. In realtà non è la primissima volta in cui gli attuali sovrani partecipano in solitaria alla tradizione. L’anno scorso, ad esempio, avevano presenziato al posto della regina Elisabetta. Il Maundy Thursday fa parte di una tradizione che ogni anno si ripete il Giovedì che precede la domenica di Pasqua, noto appunto come Giovedì Santo. Per l’occasione il Sovrano distribuire i “soldi del Santo” con una cerimonia che ricorda Gesù nell’atto di lavare i piedi agli Apostoli durante ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 6 aprile 2023) Questorappresenta un momento molto importante per ree laconsorte. Per la prima volta da quando hanno ereditato il trono di Elisabetta II, infatti, i due prenderanno parte al tradizionale Maundy Thursday. In realtà non è la primissima volta in cui gli attuali sovrani partecipano in solitaria alla tradizione. L’anno scorso, ad esempio, avevano presenziato al posto dellaElisabetta. Il Maundy Thursday fa parte di una tradizione che ogni anno si ripete ilche precede la domenica di Pasqua, noto appunto come. Per l’occasione il Sovrano distribuire i “soldi del” con una cerimonia che ricorda Gesù nell’atto di lavare i piedi agli Apostoli durante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Camilla dopo l'incoronazione sarà «regina» e non «regina consorte» (come da desiderio di re Carlo) - IOdonna : Il principe George svolgerà un ruolo centrale durante la cerimonia e sarà il più giovane dei paggi di Carlo. Camill… - eternosognator3 : RT @SMalponte: Carlo d'Inghilterra ha realizzato il primo sogno della sua vita il 9 Aprile 2005 quando circa un mese prima della finale di… - UfficialeY : RT @MediasetTgcom24: Re Carlo non perdona le parole del principe Harry su Camilla #recarlo #principe #harry #4aprile - cereninna : RT @Pantalaimon83: Carlo e Camilla vi invitano al loro corso di giardinaggio. -