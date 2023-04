Carl Brave annuncia uno speciale appuntamento a Roma nell’estate 2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) Carl Brave è pronto a ripartire con il nuovo tour estivo al via il prossimo 23 giugno da Bologna e che vedrà la voce di “Remeber” nei principali festival: alle date già annunciate, si aggiunge uno speciale appuntamento nella sua Roma previsto per luglio 2023.. Carl Brave, nuova data a Roma per il 2023 Quest’estate l’artista sarà sui palchi di tutta Italia con 11 date che lo porteranno nei migliori Festival della penisola tra giugno, luglio e agosto. A quelle già annunciate se ne aggiunge una nella sua amata città: il 28 luglio Carl Brave si esibirà alla Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica “Ennio Morricone” per il “Roma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023)è pronto a ripartire con il nuovo tour estivo al via il prossimo 23 giugno da Bologna e che vedrà la voce di “Remeber” nei principali festival: alle date giàte, si aggiunge unonella suaprevisto per luglio.., nuova data aper ilQuest’estate l’artista sarà sui palchi di tutta Italia con 11 date che lo porteranno nei migliori Festival della penisola tra giugno, luglio e agosto. A quelle giàte se ne aggiunge una nella sua amata città: il 28 lugliosi esibirà alla Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica “Ennio Morricone” per il “...

Orvieto Sound Festival, apre Ernia - Poi Bresh e Carl Brave

Si va delineando il programma di Orvieto Sound Festival 2023 che si terrà dal 20 al 23 luglio. Dopo Ernia (20 luglio) toccherà a Bresh (21 luglio) e a Carl Brave (22 luglio).

Carl Brave in concerto: date tour 2023 e biglietti

Dopo l'uscita di "Remember" (s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy), una ballad dal sapore nostalgico, Carl Brave annuncia i primi appuntamenti del suo tour estivo: 11 date che lo porteranno nei migliori Festival della penisola tra giugno, luglio e agosto.

Indiegeno Fest, da Carmen Consoli a Luché: il programma

Si aggiungono alla line up il 2 agosto Carl Brave, producer e cantante romano che per l'occasione si esibirà con una band. Il festival si terrà nel Golfo di Patti dal 31 luglio al 7 agosto, con Carmen Consoli che si esibirà all'alba del 7 agosto al Teatro Greco di Tindari.