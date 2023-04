Caribe Bay assume 200 dipendenti: requisiti, profili richiesti e come candidarsi (Di giovedì 6 aprile 2023) Il parco acquatico Caribe Bay, situato nel comune di Jesolo, assume 200 nuovi dipendenti per la propria attività in procinto del periodo estivo. A poco meno di due mesi dall’inaugurazione della stagione 2023, al via sabato 27 maggio, il parco a tema acquatico Caribe Bay di Jesolo (VE) apre le selezioni per l’inserimento di 200 operatori stagionali nell’organico della struttura, che comprende anche il minigolf Caribbean Golf e la discoteca Vanilla Club. Caribe Bay assume nuovi dipendenti Le posizioni aperte abbracciano tutte le aree di attività e prevedono nella maggior parte dei casi contratti stagionali della durata di 3 mesi e mezzo, comprensivi di un periodo di formazione in funzione della tipologia di mansione. Tra i profili ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Il parco acquaticoBay, situato nel comune di Jesolo,200 nuoviper la propria attività in procinto del periodo estivo. A poco meno di due mesi dall’inaugurazione della stagione 2023, al via sabato 27 maggio, il parco a tema acquaticoBay di Jesolo (VE) apre le selezioni per l’inserimento di 200 operatori stagionali nell’organico della struttura, che comprende anche il minigolf Caribbean Golf e la discoteca Vanilla Club.BaynuoviLe posizioni aperte abbracciano tutte le aree di attività e prevedono nella maggior parte dei casi contratti stagionali della durata di 3 mesi e mezzo, comprensivi di un periodo di formazione in funzione della tipologia di mansione. Tra i...

