Carenza di personale e precari, flash mob al Cardarelli (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCarenza organica, stabilizzazione del personale precario, criticità del Ps-Obi. Sonio queste le criticità che un gruppo di dipendenti dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli ha denunciato nel corso di un flas mob tenuto oggi dinanzi all’ospedale napoletano. “Criticità già palesate durante l’assemblea generale dei lavoratori tenutasi in data 23 Marzo“, si legge in una nota delle segreterie aziendali Aorn “A. Cardarelli” Fp Cgil, Cisl Fp, Fials e Cobas. “Quanto evidenziato ha come unico obiettivo quello di migliorare le condizioni di cura dei pazienti che quotidianamente afferiscono alla nostra Azienda ma ciò non può realizzarsi senza contestuale miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori“, si legge nella nota. “La nostra azione non terminerà fintantoché le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoorganica, stabilizzazione delo, criticità del Ps-Obi. Sonio queste le criticità che un gruppo di dipendenti dell’ospedale “” di Napoli ha denunciato nel corso di un flas mob tenuto oggi dinanzi all’ospedale napoletano. “Criticità già palesate durante l’assemblea generale dei lavoratori tenutasi in data 23 Marzo“, si legge in una nota delle segreterie aziendali Aorn “A.” Fp Cgil, Cisl Fp, Fials e Cobas. “Quanto evidenziato ha come unico obiettivo quello di migliorare le condizioni di cura dei pazienti che quotidianamente afferiscono alla nostra Azienda ma ciò non può realizzarsi senza contestuale miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori“, si legge nella nota. “La nostra azione non terminerà fintantoché le ...

