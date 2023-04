Carburanti, prezzi benzina e gasolio in aumento oggi in Italia (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – prezzi praticati in aumento sulla rete Carburanti, in particolare sulla benzina. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri il diesel è tornato a crescere. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 5 aprile, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,875 euro/litro (1,867 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,868 e 1,889 euro/litro (no logo 1,869). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,773 euro/litro (contro 1,771), con prezzi medi compresi tra 1,757 e 1,788 euro/litro (no logo 1,765). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,012 euro/litro ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) –praticati insulla rete, in particolare sulla. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri il diesel è tornato a crescere. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 5 aprile, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,875 euro/litro (1,867 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,868 e 1,889 euro/litro (no logo 1,869). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,773 euro/litro (contro 1,771), conmedi compresi tra 1,757 e 1,788 euro/litro (no logo 1,765). Sul servito per lail prezzo medio praticato è 2,012 euro/litro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UilTrapani : RT @UILofficial: #Bombardieri: Se i prezzi dei carburanti e dei trasporti diminuiscono, perché non calano anche i prezzi dei beni al consum… - UILofficial : #Bombardieri: Se i prezzi dei carburanti e dei trasporti diminuiscono, perché non calano anche i prezzi dei beni al… - QdSit : Carburanti, in aumento prezzi di benzina e diesel: ecco le medie - Reddo_it : Si avvicina Pasqua e toh prezzi dei carburanti aumentano ? Ah sarà colpa della guerra - infoiteconomia : Carburanti: dal primo agosto i benzinai avranno l’obbligo di esporre i cartelloni dei prezzi -

Carburanti, prezzi benzina e gasolio in aumento oggi in Italia Prezzi praticati in aumento sulla rete carburanti, in particolare sulla benzina. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri il diesel è tornato a crescere. Venendo al dettaglio della rete nazionale, ... Carburanti, nuovi aumenti - Staffetta Quotidiana Ancora movimenti al rialzo sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, ancora in rialzo anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Balzo della quotazione internazionale del gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati ... Prezzi dei carburanti in salita, i consumatori: rischio speculazioni sui viaggi di Pasqua Rincaro carburanti costerà 120 mln a italiani "In concomitanza con le partenze degli italiani per le vacanze di Pasqua tornano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina che in ... praticati in aumento sulla rete, in particolare sulla benzina. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri il diesel è tornato a crescere. Venendo al dettaglio della rete nazionale, ...Ancora movimenti al rialzo sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi, ancora in rialzo anche le medie nazionali deipraticati alla pompa. Balzo della quotazione internazionale del gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati ...Rincarocosterà 120 mln a italiani "In concomitanza con le partenze degli italiani per le vacanze di Pasqua tornano a salire ideialla pompa, con la benzina che in ... I prezzi dei carburanti tornano a salire: ecco perché Motor1 Italia Carburanti, prezzi benzina e gasolio in aumento oggi in Italia Prezzi praticati in aumento sulla rete carburanti, in particolare sulla benzina. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri il diesel è tornato a crescere. Venendo al dettaglio della rete nazionale, ... Carburanti, prezzi praticati in aumento Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ... Prezzi praticati in aumento sulla rete carburanti, in particolare sulla benzina. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri il diesel è tornato a crescere. Venendo al dettaglio della rete nazionale, ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...