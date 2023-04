Carburanti, prezzi benzina e gasolio in aumento oggi in Italia (Di giovedì 6 aprile 2023) prezzi praticati in aumento sulla rete Carburanti, in particolare sulla benzina. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri il diesel è tornato a crescere. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 5 aprile, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,875 euro/litro (1,867 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,868 e 1,889 euro/litro (no logo 1,869). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,773 euro/litro (contro 1,771), con prezzi medi compresi tra 1,757 e 1,788 euro/litro (no logo 1,765). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,012 euro/litro (2,006 nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023)praticati insulla rete, in particolare sulla. Quanto alle quotazioni internazionali, ieri il diesel è tornato a crescere. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 5 aprile, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,875 euro/litro (1,867 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,868 e 1,889 euro/litro (no logo 1,869). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,773 euro/litro (contro 1,771), conmedi compresi tra 1,757 e 1,788 euro/litro (no logo 1,765). Sul servito per lail prezzo medio praticato è 2,012 euro/litro (2,006 nella ...

