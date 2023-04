Carabiniere salva una 27enne che vuole lanciarsi dal ponte | così è riuscito conquistare la sua fiducia

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il vice brigadieretore Germanà , undel nucleo radiomobile di Alessandria , hato una ragazza di 27 anni che voleva togliersi la vita lanciandosi dalMeier . Nonostante non...

Poi lentamente, con comprensione ed empatia, quelriesce a conquistare la sua fiducia: si siede accanto a lei, le chiede come si chiama e quali sono i brutti pensieri che la tormentano. L'...La ragazza non si fida degli altri arrivati sul posto e chiede di far allontanare tutti ad eccezione del. I due continuano a parlare e ad un certo la giovane e il vicebrigadiere si alzano,...Eccetto lui, ildel quale aveva iniziato a fidarsi e con il quale voleva continuare a parlare. La fiducia ottenuta riusciva a fare breccia negli insani propositi della giovane, che si ...

Il vice brigadiere Salvatore Germanà, un carabiniere del nucleo radiomobile di Alessandria, ha salvato una ragazza di 27 anni che voleva togliersi la vita lanciandosi dal ponte Meier. Nonostante non ...Le ho mostrato anche le mie: non siamo solo carabinieri, ma persone". Secondo il militare questo atteggiamento "ha fatto sì che si avvicinasse a me e insieme potessimo pian piano ritornare indietro e ...