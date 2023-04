Carabiniere salva una 27enne che vuole lanciarsi dal ponte | così è riuscito conquistare la sua fiducia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : 'Una ragazza è seduta sul bordo di un ponte, pronta a lanciarsi nel vuoto.Un #Carabiniere la raggiunge, conquista l… - EnricoAntonio68 : RT @MinisteroDifesa: 'Una ragazza è seduta sul bordo di un ponte, pronta a lanciarsi nel vuoto.Un #Carabiniere la raggiunge, conquista la s… - lajuventina1897 : RT @MinisteroDifesa: 'Una ragazza è seduta sul bordo di un ponte, pronta a lanciarsi nel vuoto.Un #Carabiniere la raggiunge, conquista la s… - a42nno : RT @SkyTG24: Alessandria, carabiniere salva ragazza che voleva buttarsi dal ponte: 'Si è fidata di me' - Bruna71347573 : RT @MinisteroDifesa: 'Una ragazza è seduta sul bordo di un ponte, pronta a lanciarsi nel vuoto.Un #Carabiniere la raggiunge, conquista la s… -

'Ho conquistato la sua fiducia. Avevo davanti a me una persona giovane, con tante fragilità. Le ho mostrato anche le mie: non siamo solo carabinieri, ma persone'. Sono le parole delSalvatore Germanà, vice brigadiere che ha messo in salvo una ragazza che stava per buttarsi dal ponte Meier ad Alessandria. Il militare ha scavalcato la balaustra e ha raggiunto la donna, ...Poi lentamente, con comprensione ed empatia, quelriesce a conquistare la sua fiducia: si siede accanto a lei, le chiede come si chiama e quali sono i brutti pensieri che la tormentano. L'...La ragazza non si fida degli altri arrivati sul posto e chiede di far allontanare tutti ad eccezione del. I due continuano a parlare e ad un certo la giovane e il vicebrigadiere si alzano,...

Alessandria, ragazza minaccia il suicidio da un ponte: carabiniere la mette in salvo TGCOM

Aveva solo 27 anni e voleva farla finita, togliersi la vita lanciandosi da un ponte. L'ha salvata un carabiniere, il vice brigadiere Salvatore Germanà, di 40 anni, del nucleo radiomobile di ...