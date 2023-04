Cara mamma, lasciarti andare è stata la cosa più difficile della mia vita (Di giovedì 6 aprile 2023) È un punto di riferimento, un modello da imitare. È un faro nella notte più buia. È un’insegnante generosa, una guida e una saggia consigliera. È un’amica, la prima e la migliore. È la nostra mamma. È grazie a lei se siamo diventate le donne di cui oggi possiamo essere orgogliose, perché lei ci ha insegnato tutto. I primi passi, il significato di famiglia, i valori e le tradizioni, l’empatia, la gentilezza. Il rispetto per gli altri e verso noi stesse. Nostra madre ci ha insegnato cos’è l’amore, quello puro, autentico e incondizionato. Ci ha insegnato a gioire delle vittorie, a non fuggire dai problemi, ad accogliere i fallimenti e i dolori. Ma non ci ha insegnato a vivere senza di lei. Perdere una madre è il dolore più grande della vita Perdere una persona che amiamo è un’esperienza di dolore, di quelle che segnano, che cambiano e che ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 aprile 2023) È un punto di riferimento, un modello da imitare. È un faro nella notte più buia. È un’insegnante generosa, una guida e una saggia consigliera. È un’amica, la prima e la migliore. È la nostra. È grazie a lei se siamo diventate le donne di cui oggi possiamo essere orgogliose, perché lei ci ha insegnato tutto. I primi passi, il significato di famiglia, i valori e le tradizioni, l’empatia, la gentilezza. Il rispetto per gli altri e verso noi stesse. Nostra madre ci ha insegnato cos’è l’amore, quello puro, autentico e incondizionato. Ci ha insegnato a gioire delle vittorie, a non fuggire dai problemi, ad accogliere i fallimenti e i dolori. Ma non ci ha insegnato a vivere senza di lei. Perdere una madre è il dolore più grandePerdere una persona che amiamo è un’esperienza di dolore, di quelle che segnano, che cambiano e che ...

