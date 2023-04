(Di giovedì 6 aprile 2023) No, gentile Paola, paolab3lloni per chi la segue sul social, di cui è parsimoniosa. No, le cose non stanno così, esattamente così, come ha scritto nel suo ben meditato post. “Si chiamae io ne sono stata travolta”, ha scritto dopo che un settimanale aveva pubblicato una sua foto in compagnia della segretaria del Pd, titolando: “Ecco il volto della fidanzata di Elly Schlein”. Ma lei dice, rivolgendosi a chi ha realizzato (così evitiamo la schwa) lo scoop, che “comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama”. Non esattamente, no.indica, nei codici linguistici che lei conosce bene (lei è un residuo spagnolesco, niente di personale: è giusto per evitare il “tu” fascista) una pratica odiosa e violenta, una esposizione – di solito malevola – ...

Cara Belloni, quello nei suoi confronti non è outing Il Foglio

