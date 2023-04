Caos totale in Feyenoord-Ajax: nubi “tossiche”, Klaassen colpito alla testa e un arresto (Di giovedì 6 aprile 2023) Un De Klassieker completamente fuori controllo: il match tra Feyenoord-Ajax, la rivalità più importante del calcio olandese, è stato palcoscenico della follia. Nuvole nere, un oggetto tirato contro un giocatore e il conseguente arresto del responsabile. La partita era valida per la semifinale secca della Coppa d’Olanda e l’Ajax si è portata a casa la vittoria per 2 a 1, approdando in finale, dove affronterà il Psv: più che per il bel gioco, lo scontro verrà ricordato per tutto ciò che è successo, dentro e fuori dal campo. I tifosi di casa hanno causato disordini già qualche secondo dopo l’inizio del match: i fumogeni accesi dai supporters erano talmente tanti da aver creato un’enorme nube nera, la quale ha ridotto fortemente la visibilità in campo. Le immagini dello stadio de Kuip dall’esterno mostravano un fungo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Un De Klassieker completamente fuori controllo: il match tra, la rivalità più importante del calcio olandese, è stato palcoscenico della follia. Nuvole nere, un oggetto tirato contro un giocatore e il conseguentedel responsabile. La partita era valida per la semifinale secca della Coppa d’Olanda e l’si è portata a casa la vittoria per 2 a 1, approdando in finale, dove affronterà il Psv: più che per il bel gioco, lo scontro verrà ricordato per tutto ciò che è successo, dentro e fuori dal campo. I tifosi di casa hanno causato disordini già qualche secondo dopo l’inizio del match: i fumogeni accesi dai supporters erano talmente tanti da aver creato un’enorme nube nera, la quale ha ridotto fortemente la visibilità in campo. Le immagini dello stadio de Kuip dall’esterno mostravano un fungo ...

