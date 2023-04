Caos Juve-Inter in Coppa Italia Tre giornate di squalifica a Cuadrado

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tredi, e una ad Handanovic e Lukaku . Sono queste le decisioni del giudice sportivo in seguito agli episodi in campo che si sono verificati al termine dintus-,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Caos Juve-Inter, giudice sportivo: tre giornate a Cuadrado - LorenzoChessa1 : Ho letto sia le decisione sia le motivazioni del giudsportivo riguardanti il caos a fine partita tra JuventusInter… - infoitsport : Caos Juve-Inter, giudice sportivo: tre giornate a Cuadrado - TuttoMercatoWeb : Caos Juve-Inter, giudice sportivo: tre giornate a Cuadrado. Le decisioni anche su Handanovic e Lukaku - Deborah_Juve : RT @SCUtweet: Ogni giornale titola come preferisce: facendo informazione o alzando il volume del caos. Qui la scelta è chiara. https://t.co… -

Ecco la decisione più attesa da parte del giudice sportivo dopo ilpost gara. window. { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Coppa Italia,: curva chiusa col Napoli. 3 turni a ...Ecco la decisione più attesa da parte del giudice sportivo dopo ilpost gara. Per la rissa ... Di poco inferiore, 4mila euro, la sanzione per la(lancio di oggetti in campo). Ventimila euro di ...Tre giornate di squalifica a Cuadrado, e una ad Handanovic e Lukaku . Sono queste le decisioni del giudice sportivo in seguito agli episodi in campo che si sono verificati al termine di Juventus - ...

Caos Juve-Inter, Infantino: "Inaccettabili gli insulti razzisti a Lukaku. Le sanzioni siano severe" TUTTO mercato WEB

Il giudice sportivo Alessandro Zampone ha squalificato per tre giornate Juan Cuadrado della Juventus. Di una giornata è invece il provvedimento a carico degli interisti Romelu Lukaku e Samir ...La Juventus paga i 'buu' razzisti di alcuni sostenitori nei confronti di Lukaku durante il caldissimo finale. Ecco la decisione più attesa da parte del giudice sportivo dopo il caos post gara.