Cannes 2023: il film di Johnny Depp apre il Festival. E lancia un guanto di sfida a Venezia (Di giovedì 6 aprile 2023) Sarà Jeanne du Barry con Johnny Depp nel ruolo di re Luigi XIV il film ad aprire, il 16 maggio, il Festival del cinema francese. E Venezia dovrebbe iniziare a preoccuparsi? Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 aprile 2023) Sarà Jeanne du Barry connel ruolo di re Luigi XIV ilad aprire, il 16 maggio, ildel cinema francese. Edovrebbe iniziare a preoccuparsi?

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Festival di Cannes, aprirà il film 'Jean du Barry' con Johnny Depp. Segna il ritorno dell'attore nei panni di Luigi… - germanaluciani : RT @Agenzia_Ansa: Festival di Cannes, aprirà il film 'Jean du Barry' con Johnny Depp. Segna il ritorno dell'attore nei panni di Luigi XV #A… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Festival di Cannes, aprirà il film 'Jean du Barry' con Johnny Depp. Segna il ritorno dell'attore… - ClariziaMarika : @dizilah Non riesco a capire cosa si cerchi in una serie Adim Farah ha tutto Per me è la serie più bella del 2023… - MutiLeonilde : RT @Agenzia_Ansa: Festival di Cannes, aprirà il film 'Jean du Barry' con Johnny Depp. Segna il ritorno dell'attore nei panni di Luigi XV #A… -