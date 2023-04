Calciomercato Lazio | ancora lontano il rinnovo di Romero

(Di giovedì 6 aprile 2023), è braccio di ferro tra la dirigenza e Ramadani suldi: senza sconto le strade si divideranno Il futuro di Lukaallasembra ormai segnato. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, i biancocelesti sono stati chiari col ragazzo sul temadel contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Se Ramadani, suo agente, non concederà uno sconto ai biancocelesti sulla richiesta di 5 milioni di euro di commissioni a ratifica dell’accordo l’argentino lascerà Formello a parametro zero. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Roma esono finite nel mirino: Claudio Lotito -.it'Non c'è tempo fino a giugno per fare tutti i processi, quindi ogni cosa contro lanon può incidere sul campionato di quest'...Commenta per primo C'è una nuova inchiesta per delle plusvalenze sospette. Questa volta non riguarda la Juve ma altri tre club di Serie A:, Roma e Salernitana . Le società sono sotto inchiesta per alcuni movimenti che si presume irregolari di calciatori dal 2017 al 2022 dopo che la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi dei club, ...Commenta per primo Sarà- Juventus , big - match del sabato sera a chiudere il programma della 29esima giornata di Serie A. Le due squadre si ritrovano per la terza volta in stagione - la prima all'Olimpico - dopo i ...

Calciomercato Lazio: Milinkovic sedotto e abbandonato dalla Juve. Scelto un altro giocatore Lazio News 24

Tre dubbi da sciogliere in casa Lazio per Maurizio Sarri. Uno per reparto: in difesa Hysaj è favorito su Lazzari, torna titolare Marusic; conferme per Casale e Romagnoli. A centrocampo ci saranno ...I bianconeri preparano la sfida con i biancocelesti: l'argentino incanta e la punta segna. Il francese torna in gruppo e si aggrappa alla traversa ...