Calcio: Mbappè critica Psg per promo campagna abbonamenti 'non è Kylian Saint-Germain' (Di giovedì 6 aprile 2023) Parigi, 6 apr. (Adnkronos) - L'attaccante francese del Psg Kylian Mbappè ha criticato duramente il promo della campagna abbonamenti del club francese per la prossima stagione. Il video promozionale infatti è stato incentrato quasi esclusivamente sull'attaccante, del quale viene riproposta un'intervista in cui racconta il suo senso di appartenenza e l'importanza del sostegno del pubblico parigino. Pochissime le immagini degli altri giocatori, si intravede solo Nuno Mendes, Donnarumma e alcuni giovani cresciuti nel vivaio. "Grande Parigi, Grande Famiglia", lo slogan ma Mbappè su Instagram è molto critico: "Ho appena partecipato alla campagna di rinnovo abbonamenti per la stagione 23/24. In nessun momento sono stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Parigi, 6 apr. (Adnkronos) - L'attaccante francese del Psghato duramente ildelladel club francese per la prossima stagione. Il videozionale infatti è stato incentrato quasi esclusivamente sull'attaccante, del quale viene riproposta un'intervista in cui racconta il suo senso di appartenenza e l'importanza del sostegno del pubblico parigino. Pochissime le immagini degli altri giocatori, si intravede solo Nuno Mendes, Donnarumma e alcuni giovani cresciuti nel vivaio. "Grande Parigi, Grande Famiglia", lo slogan masu Instagram è molto critico: "Ho appena partecipato alladi rinnovoper la stagione 23/24. In nessun momento sono stato ...

