Calcio | Lampard torna al Chelsea come tecnico fino a fine stagione | poi Luis Enrique o Nagelsmann

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) Londra, 6 apr. (Adnkronos) - Frankè stato nominato manager ad interim delalladellaa poco più di due anni da quando il club lo ha esonerato. Il 44enneha precedentemente allenato i Blues da luglio 2019 a gennaio 2021, quando è stato sostituito da Thomas Tuchel. Il suo ritorno a sorpresa allo Stamford Bridge arriva dopo che il successore di Tuchel, Graham Potter, è stato licenziato domenica con il club nella metà inferiore della Premier League. "Siamo lieti di dare il bento a Frank allo Stamford Bridge", hanno dichiarato in una nota i proprietari delTodd Boehly e Behdad Eghbali. "Frank è un Hall of Famer della Premier League e una leggenda in questo club. Mentre continuiamo il nostro processo ...