Calcio | Inzaghi punta sulla Lu - La | rammarico Acerbi ' Persi troppi punti'

(Di giovedì 6 aprile 2023) Inter a Salerno per evitare il quarto ko di fila in campionato APPIANO GENTILE - Le tanto attese decisioni del giudice sportivo dopo la maxi rissa di Coppa Italia in Juventus - Inter sono arrivate. ...

Dopo le sconfitte contro Spezia, Juventus e Fiorentina, Simonepotrebbe diventare il primo allenatore dell'Inter a perdere quattro partite consecutive di Serie A da Claudio Ranieri nel ...Dall'altro lato,farà diversi cambi rispetto alla Coppa Italia, anche in previsione della ...piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di...E arriva anche la conferma che il centravanti di, espulso dall' arbitro Massa per doppia ammonizione, salterà la partita di ritorno come da regolamento. Non è stato dunque tolto il secondo ...

In vista della gara di Salerno, Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Skriniar e Calhanoglu (per entrambi ci sono speranze di averli in Champions): in difesa giocheranno Darmian, Acerbi e Bastoni, sugli ...Mi vedo ancora tanti anni nel calcio. Ho molta stima per Inzaghi, lui mi dà fiducia e io cerco sempre di ripagarla. DIFFICOLTÀ – Francesco Acerbi ha concesso un’intervista al canale della Serie A in ...