Calcio | Feyenoord - Ajax Oggetto colpisce Klaassen | fermato un 32enne

(Di giovedì 6 aprile 2023) "Non ero lucido, non riuscivo a concentrarmi", dice il centrocampista dell'colpito da un accendino ROTTERDAM (OLANDA) - Sarebbe stato un accendino a colpire Davynel corso del secondo ...

Il Feyenoord sarà avversario della Roma nei quarti di finale di Europa League, quasi un anno dopo la finale di Conference vinta dai giallorossi a Tirana con gol di Zaniolo. Il derby del calcio olandese, non tradisce mai le attese, vista la grandissima rivalità esistente tra i due club. Appena mezzo minuto dal fischio d'inizio, quando scoppia l'inferno: i tifosi del

"Non ero lucido, non riuscivo a concentrarmi", dice il centrocampista dell'Ajax colpito da un accendino ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Sarebbe stato un accendino a colpire Davy Klaassen nel corso ...(ANSA) - ROMA, 06 APR - Un uomo di 32 anni è stato fermato dalla polizia olandese come presunto responsabile del lancio dalla tribuna di un accendino che ha ferito sulla testa il centrocampista ...