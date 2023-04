Calcio femminile | la Finalissima di Wembley va all’Inghilterra | battuto il Brasile ai rigori

(Di giovedì 6 aprile 2023) L’Inghilterra trionfa ancora nella splendida cornice di, sconfiggendo aiilnella ‘” tra le campionesse d’Europa e del Sudamerica. La nazionale verdeoro era riuscita a strappare un’1-1 in extremis con un gol nel recupero, ma aigli errori di Tamires e Rafaelle Souza sono fatali. Chloe Kelly, colei che decise la finale dell’ultimo campionato europeo, firma anche questo successo con il rigore decisivo. Nel primo tempo è la compagine che gioca in casa a controllare il gioco e difatti arriva il vantaggio al minuto 23 con Toone libera in area di rigore che supera senza problemi Leticia dopo una bella azione delle sue compagne. Alla mezz’ora l’Inghilterra rischia anche di trovare il raddoppio, ma James viene sventolato un fuorigioco a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportvicentino : CALCIO - Il Veneto femminile in finale al Torneo delle regioni contro la Lombardia: la sfida é in programma venerdì… - sportface2016 : #Calcio | La #FinalissimaFemminile di #Wembley va all’#Inghilterra: battuto il #Brasile ai rigori - RSIsport : ???????????????? La prima storica Finalissima femminile è dell'Inghilterra, che supera ai rigori il Brasile - Brasciola_9 : capite la potenza del calcio femminile al di fuori di questo schifo di paese - Sebastiano_M64 : #Finalissima2023: all'Inghilterra sta bastando un tempo, mentre il Brasile, che ha fatto comunque una discreta part… -

Giornata speciale per Diletta Leotta. La conduttrice Dazn si mostra sui social insieme alla Nazionaledi. Guarda il video postato ...Giornata speciale per Diletta Leotta. La conduttrice Dazn si mostra sui social insieme alla Nazionaledi. Guarda il video postato ..., necessario cambiare: 'Senza sostenibilità non c'è futuro' La sostenibilità di cui parla il ...questi momenti non vuol dire che ci siano obblighi di investimento per esempio nel, penso ...

Finalissima Femminile, l'Inghilterra domina ma non sfonda: 1-0 sul Brasile al 45' TUTTO mercato WEB

La prima storica Finalissima è dell'Inghilterra. A Wembley infatti, le ragazze di Sarina Wiegman hanno superato ai rigori 5-3 (1-1 nei regolamentari) il Brasile nel primo incontro al femminile che ha ...TORINO - Incredibile successo di pubblico per la Finalissima a Wembley del calcio femminile: ovvero, la sfida tra Inghilterra e Brasile, campioni dei continenti a confronto. I tempi regolamentari sono ...