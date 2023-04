Calcio femminile: Italia Under 23 sconfitta in amichevole dall’Olanda (Di giovedì 6 aprile 2023) Nell’amichevole andata in scena a Coverciano, l’Italia femminile Under 23 è stata sconfitta per 2-0 dalle pari età dell’Olanda. Prima battuta d’arresto per le azzurrine allenate da Nazzarena Grilli, reduci da tre vittorie (contro Belgio, Portogallo e Svezia) e un pareggio (contro l’Inghilterra). Le più quotate olandesi hanno avuto la meglio grazie alle reti di Ripa e Nijstad, approfittando delle imprecisioni avversarie in fase decisiva. “Abbiamo affrontato una nazionale molto forte, con grande tecnica e precisi concetti di gioco. Peccato per il modo in cui abbiamo subito i due gol, ma la squadra ha dato il 100% per provare a ribaltare il risultato. Le ragazze stanno facendo un grande cammino, bisogna continuare così” ha dichiarato Grilli. Il prossimo impegno per l’Italia sarà contro ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Nell’andata in scena a Coverciano, l’23 è stataper 2-0 dalle pari età dell’Olanda. Prima battuta d’arresto per le azzurrine allenate da Nazzarena Grilli, reduci da tre vittorie (contro Belgio, Portogallo e Svezia) e un pareggio (contro l’Inghilterra). Le più quotate olandesi hanno avuto la meglio grazie alle reti di Ripa e Nijstad, approfittando delle imprecisioni avversarie in fase decisiva. “Abbiamo affrontato una nazionale molto forte, con grande tecnica e precisi concetti di gioco. Peccato per il modo in cui abbiamo subito i due gol, ma la squadra ha dato il 100% per provare a ribaltare il risultato. Le ragazze stanno facendo un grande cammino, bisogna continuare così” ha dichiarato Grilli. Il prossimo impegno per l’sarà contro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Abbiamo parlato con Eleonora Goldoni sul calcio femminile e su come è visto in Italia ?? Guarda #LeIene in streaming su… - AndyNewspaper : @_manc1o @AleAntinelli @RaiSport il solito imbecille contro il calcio femminile - ComunediAosta : L'11 aprile il ruolo della #portiera nel calcio femminile secondo Giuseppe Mammoliti. - GuidaTVPlus : 06-04-2023 20:30 #RaiSport Calcio. Finalissima femminile: Inghilterra-Brasile #StaseraInTV - GuidaTVPlus : 06-04-2023 20:35 #RaiSport Calcio, Nazionale Femminile - Finalissima: Inghilterra - Brasile #StaseraInTV -