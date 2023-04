Calcio: classifica Fifa; Argentina al n.1 dopo 6 anni,Italia 8/a (Di giovedì 6 aprile 2023) Per la prima volta negli ultimi sei anni l'Argentina è al numero uno del ranking Fifa, che la federazione calcistica mondiale ha diffuso oggi. L'Albiceleste del ct Lionel Scaloni ha scalzato dalla ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Per la prima volta negli ultimi seil'è al numero uno del ranking, che la federazione calcistica mondiale ha diffuso oggi. L'Albiceleste del ct Lionel Scaloni ha scalzato dalla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloangeloRF : Ranking Fifa, il Brasile non è più in testa. CLASSIFICA - glooit : Calcio: classifica Fifa; Argentina al n.1 dopo 6 anni,Italia 8/a leggi su Gloo - lucacerchione : #LecceNapoli, #Spalletti: “difficoltà dopo la gara di andata? Il #Lecce ha subito sconfitte in sequenza per episodi… - calciopavese : Risultati al 2 aprile 2023 #calciopavese Promozione Girone E Union Calcio Basso Pavese 0 - Settalese 1 Vistarino… - 361_magazine : Chi sono i proprietari di club di #Calcio più ricchi? -