Calcio | Chelsea Lampard ' traghettatore' | poi ipotesi ritorno Conte

(Di giovedì 6 aprile 2023) Nagelsmann e Luis Enrique gli altri candidati forti per la prossima stagione LONDRA (INGHILTERRA) - Frankfino a giugno, poi per il futuro si vedrà, e non è escluso un clamoroso. Dopo ...

Altri nomi accostati alsono quelli di Mauricio Pochettino, Oliver Glasner e Ruben Amorim ma, rivela "The Independent", ci sarebbero stati dei contatti anche con Antonio Conte. Il tecnico ...Ma la cosa più sconcertante, stando a quanto riferisce Calciomercato.com, è che il, non gli ... Ma tutto questo dovrebbe far riflettere l'intero mondo delcompresi i clubs di casa nostra, ...Per il prossimo anno ilsembra deciso a puntare su Julian Nagelsmann, appena esonerato dal Bayern Monaco proprio per far posto a Tuchel. Lampard, che lo scorso gennaio ha lasciato la panchina ...

Dopo il benservito a Potter, il Chelsea si appresta a riaccogliere in panchina l'ex centrocampista, che ha già guidato i Blues dall'estate 2019 fino a gennaio 2021 e che è reduce dall'esperienza ...L'ex centrocampista della Nazionale inglese, già allenatore dei Blues dal 2019 al 2021, è reduce dall'esonero da parte dell'Everton arrivato lo scorso gennaio Londra, 6 aprile 2023 - Il Chelsea si ...