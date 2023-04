Calcio: Bari. Dorval prolunga, contratto fino al 2026 (Di giovedì 6 aprile 2023) Il terzino franco - algerino rinnova con il club biancorosso Bari - Il Bari ha reso noto "di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il terzino franco - algerino Mehdi Emile ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Il terzino franco - algerino rinnova con il club biancorosso- Ilha reso noto "di aver trovato l'accordo per ilmento delche lega il terzino franco - algerino Mehdi Emile ...

Calcio: Bari. Dorval prolunga, contratto fino al 2026 Il terzino franco - algerino rinnova con il club biancorosso BARI - Il Bari ha reso noto "di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il terzino franco - algerino Mehdi Emile Dorval alla società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2026. Alla ... Reggina, anticipata al 13 aprile udienza su doppio deferimento ...di Serie B dopo 31giornate 1) FROSINONE 63 punti 31 partite giocate 49 gol fatti 20 subiti 2) GENOA 59 punti (Genoa penalizzato di 1 punto) 31 partite giocate 40 gol fatti 19 subiti 3) BARI 53 ... Bari, riapre il Green Park: 14 campi da paddle, spogliatoi vip e il ristorante dedicato a Sophia Loren A quasi cinque anni dalla chiusura è stato inaugurato il centro sportivo da 20mila metri quasi: è pensato per i tornei internazionali fino a 500 ...