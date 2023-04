Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca_Scialo81 : 'Buongiorno pescheria': chi è il tiktoker diventato un fenomeno - goldenvhar : il tizio di buongiorno pescheria mi fa troppa tenerezza - sonorubyjane : buongiorno pescheria - ffforeverrainn : RT @xdebbsxx: buongiorno pescheria - jdol_onlyou : Buongiorno pescheria -

Sui social sta spopolando un giovane pescivendolo, capace di conquistare tutti con il suo motto: 'Con affetto e con amore è arrivato Giggiolone. Con affetto e simpatia,'. Giggiolone - all'anagrafe Luigi - è diventato famoso soprattutto su TikTok dove in tanti utilizzano il suo audio. Tra questi anche personaggi famosi o profili di rilievo come ...Domenica 26 febbraio alle ore 9, appuntamento a Casa Rossini per ilRossiniano!: una ... Rossini, Rossini Opera Festival, Fondazione- Centro Arti Visive/Pesaro Musei, Sistema Museo,...Sui social sta spopolando un giovane pescivendolo, capace di conquistare tutti con il suo motto: 'Con affetto e con amore è arrivato Giggiolone. Con affetto e simpatia,'. Giggiolone - all'anagrafe Luigi - è diventato famoso soprattutto su TikTok dove in tanti utilizzano il suo audio. Tra questi anche personaggi famosi o profili di rilievo come ...